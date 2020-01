Game Sales Awards: Death Stranding, FIFA 20, Star Wars Jedi Fallen Order und weitere Spiele ausgezeichnet

Der Bundesverband der deutschen Games-Branche zeichnet einige Spiele aus, die in Deutschland im vergangenen Dezember eine gewisse Verkaufszahl überschritten haben. Das gilt vor allem für die Fußballsimulation „FIFA 20“, die hierzulande auf mehr als 1,5 Millionen Verkäufe kommt. Dafür gibt es den inzwischen dritten Sonderpreis.

Weitere Awards gehen an die Action-Adventure „Luigi’s Mansion 3“ und „Star Wars: Jedi – Fallen Order“ sowie an das Rennspiel „Need for Speed: Heat“, an „Pokémon Schild“ sowie „Super Mario Maker 2“. Die genannten Games konnten im vergangenen Monat die Marke von 200.000 verkauften Exemplaren knacken und erhalten hierfür einen Sales Award in Platin.

Jeweils einen Sales Award in Gold bekommen das Open-World-Action-Adventure „Death Stranding“ sowie das Fitness-Game „Ring Fit Adventure“. Beide Titel konnten im Dezember die Hürde von 100.000 verkauften Spielen nehmen. Als Belohnung gibt es eine Gold-Trophäe. Nachfolgend haben wir nochmals eine Übersicht für euch:

Game Sales Awards im Dezember

Der dritte Sales Award Sonderpreis für über 1,5 Millionen verkaufte Spiele geht an:

FIFA 20 (Electronic Arts/Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Je ein Sales Award in Platin geht an:

Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch

Need for Speed: Heat (Ghost Games/ Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC

Pokémon Schild (Game Freak/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch

Star Wars: Jedi – Fallen Order (Respawn Entertainment/Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC

Super Mario Maker 2 (Nintendo/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch

Je ein Sales Award in Gold geht an:

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) erschienen für die PlayStation 4

Ring Fit Adventure (Nintendo/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu game Sales Awards