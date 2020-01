UK Charts: Call of Duty Modern Warfare lässt die Konkurrenz hinter sich

Aus Großbritannien trafen die neusten Charts ein. Durchsetzen konnte sich am Ende der Shooter "Call of Duty Modern Warfare". Beim reinen Digitalverkauf war "GTA 5" am erfolgreichsten.

GSD/UKIE hat die britischen Charts veröffentlicht. Mit der neusten Ausgabe wird deutlich, wie sehr sich die digitalen Verkäufe vom Absatz der Retail-Fassungen unterscheiden.

Die physischen Verkäufe sind in der ersten Übersicht zusammengefasst. Es dominiert der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ vor „Star Wars Jedi Fallen Order“ und „FIFA 2020“. In der Download-Rangliste konnte sich hingegen „GTA 5“ auf den ersten Platz setzen. Der Rockstar-Blockbuster belegt in der Retail-Rangliste nur Platz 7. Hier dürften besondere Sales eine große Rolle spielen.

+++ Top 20: Fußball dominierte im Dezember die deutschen Charts +++

In der kombinierten Rangliste konnte sich wiederum „Call of Duty: Modern Warfare“ durchsetzen, gefolgt von „GTA 5“ und „FIFA 20“. „Borderlands 3“ verkaufte sich zwar als physische Version gut, aber es war für das Spiel als Download eine eher ruhige Woche. Es reichte daher nicht für die kombinierte Top 10. Erfasst wurden die Verkäufe in der vergangen Woche.

UK-Charts der vergangenen Woche

Top 10 – Physische Versionen

Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20 Borderlands 3 Luigi’s Mansion 3 Just Dance 2020 Grand Theft Auto V Mario Kart 8: Deluxe Red Dead Redemption 2 Mario & Sonic at the Tokyo Olympic Games

Top 10 – Downloads

Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Rainbow Six: Siege Star Wars Battlefront II Star Wars Jedi: Fallen Order Monopoly Plus Spider-Man Red Dead Redemption 2 The Sims 4

Physischer Verkauf und Downloads kombiniert

Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Rainbow Six: Siege Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2 Monopoly Plus The Sims 4 Spider-Man

