Rocket League: Ingame-Event „Lucky Lanterns“ startet in Kürze

In "Rocket League" wird das neue Jahr mit einem Ingame-Event gefeiert. In Kürze startet "Lucky Lanterns" mit verschiedenen spezifischen Items. Bei uns erfahrt ihr, wann es los geht.

In „Rocket League“ startet in Kürze ein neues Ingame-Event namens „Lucky Lanterns“. Gefeiert wird damit das neue Mondjahr. Euch erwarten Items aus dem Event-Store, einzigartige Gegenstände aus dem Item-Shop und eine brandneue Arena namens „Forbidden Temple“. Los geht es am 20. Januar 2020.

„Starte 2020 mit In-Game-Gegenständen, die vom Laternenfest inspiriert wurden. Spiele in Online-Matches, um rote Umschläge zu erhalten, die dann für Gegenstände wie den Paper Dragon Topper und die Fortune Wheels eingelöst werden können“, so die Entwickler auf der offiziellen Seite.

Die Umschläge könnt ihr verwenden, um goldene Laternen freizuschalten, die Gegenstände aus den Champions-Serien 1, 2 und 3 enthalten. Im Item-Shop von Lucky Lanterns entdeckt ihr einige Themenartikel, die euch für das Festival vorbereiten. Für das simple Einloggen gibt es gar kostenlos Items.

Hier sind die wichtigsten Daten und Zeiten für Lucky Lanterns:

Lucky Lanterns beginnt: 20. Januar 2020, 19.00 Uhr

Lucky Lanterns endet am 11. Februar 2020 um 5 Uhr.

Rote Umschläge einlösen bis: 13. Februar 2020 um 19:00 Uhr

Einige Eindrücke vom neuen „Rocket League“-Event liefert der Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zusammen mit Screenshots eingebunden haben.

„Rocket League verweilt seit 2015 auf dem Markt und wird seit dem Launch kontinuierlich erweitert und unterstützt. Mehr zum Erfolgsspiel halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

