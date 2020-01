Doom Eternal: Vorschau-Embargo gefallen – Zahlreiche Videos stehen bereit

Zu den ersten großen Titeln des hoffentlich ereignisreichen Videospieljahres dürfte der düstere First-Person-Shooter „Doom Eternal“ gehören.

Am heutigen Nachmittag fiel das Preview-Embargo zu „Doom Eternal“. Folgerichtig erreichten uns heute zahlreiche Gameplay-Videos zum neuesten Werk aus dem Hause id Software, die euch einen ausführlichen Blick auf das nächste Abenteuer des Doom Slayers ermöglichen. Die besagten Videos haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Der Doom Slayer kehrt zurück

In „Doom Eternal“ schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle des sogenannten Doom Slayers, der zurückkehrt, um an den Mächten der Hölle brutale Rache zu nehmen. Ausgestattet mit brandneuen Waffen und Fähigkeiten, nehmt ihr es als Schlächter zwischen den Dimensionen mit neuen und altbekannten Dämonen auf. Setzt euer Herz dabei einen Schlag aus, könnte das laut offiziellen Angaben auch am packenden Soundtrack von Mick Gordon liegen.

Zum Thema: Doom Eternal drei Stunden angespielt: Was taugt der Höllen-Shooter?

Nach einer Verschiebung wird das ursprünglich für eine Veröffentlichung im November des vergangenen Jahres vorgesehene „Doom Eternal“ nun am 20. März 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendos Switch hat bisher keinen Termin.

Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass der Konsolen-Handheld-Hybrid zu einem späteren Zeitpunkt mit dem düsteren Horror-Shooter versorgt wird.

