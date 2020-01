Mobile Suit Gundam VS. Maxiboost ON: Das 2v2-Kampfspiel erscheint für die PlayStation 4 – Erster Trailer

Das Kampfspiel "Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON" wird nach mehreren Jahren endlich für die PlayStation 4 erscheinen. Dies hat Bandai Namco Entertainment offiziell bekanntgegeben.

Die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment haben im Rahmen eines speziellen Livestreams bekanntgegeben, dass man das Kampfspiel „Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON“ für die PlayStation 4 veröffentlichen wird. Somit werden die Spieler die faszinierende Welt des Gundam-Universums erleben, um Mobile-Suit-Kämpfe auf einem neuen Level zu führen.

Das 2v2-Kampfspiel erschien bereits vor einigen Jahren in den japanischen Spielhallen und findet erstmals den Weg auf die PlayStation 4. Neben einem kooperativen Mehrspieler für bis zu vier Spieler wird es auch PvP-Kämpfe sowie 183 Mobile Suits geben, die aus 36 verschiedenen Versionen stammen. Somit wird sich „Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON“ an jeden Spielstil anpassen.

Im Rahmen der Taipei Game Show 2020, die vom 6. bis zum 9. Februar 2020 stattfinden wird, wird auch erstmals eine Demo-Version zur PlayStation 4-Version von „Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON“ zur Verfügung stehen. Bandai Namco Entertainment möchte auch eine spezielle Bühnenshow zum Spiel veranstalten. Ein erster Trailer sollte bereits einen Eindruck vom Spiel vermitteln:



