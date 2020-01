Journey to the Savage Planet: Übersicht der Testwertungen und frisches Gameplay-Material

Falls ihr euch fragt, ob das morgen erscheinende "Journey to the Savage Planet" euer hart verdientes Geld wert ist, dann könnten die ersten Testberichte und Wertungen dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Auch einige frische Gameplay-Videos stehen zur Ansicht bereit.

Die von früheren „Far Cry“-Entwicklern gegründeten Typhoon Studios haben mit dem First-Person-Adventure „Journey to the Savage Planet“ ihren Debüt-Titel entwickelt. Bevor der Titel am morgigen Dienstag, dem 28. Januar 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheint, erreichen uns heute die ersten Testwertungen der internationalen Gaming-Magazine.

In „Journey to the Savage Planet“ steht der Fokus auf der Erkundung der Spielwelt, wobei der Humor nicht zu kurz kommt. Entwickelt wurde der Titel unter der Leitung von Alex Hutchinson der zuvor bereits als Director „Far Cry 4“ und „Assassin’s Creed 3“ hervorgebracht hat.

Die Spieler werden als Weltraum-Pionier auf einen fremden Planeten verfrachtet, wo sie einige Missionen erledigen müssen, um herauszufinden, ob der Planet für die Besiedlung durch die Menschen geeignet ist.

Geht es nach den bisher veröffentlichten Testberichten, dann hat der Titel offenbar durchaus seine Momente. Die Übersicht der Testwertungen sowie die jeweils verlinkten Tests verraten die Einzelheiten.

Review-Übersicht: Journey to the Savage Planet

Zudem wurden heute einige frische Videos veröffentlicht, die einen genaueren Blick auf das Gameplay des First-Person-Abenteuers bieten. Die Clips könnt ihr weiter unten ansehen.

