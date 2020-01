DiRT Rally 2.0: Flat Out-Pack wird Colin McRaes Karriere feiern – Termin und Bilder

Am heutigen Nachmittag hat Codemasters bekanntgegeben, dass man am 24. März 2020 das Colin McRae Flat Out-Pack für „DiRT Rally 2.0“ veröffentlichen wird. Dieses wird sowohl auf der Playstation 4, der Xbox One als auch dem PC erhältlich sein. Wer die Deluxe Edition oder den Season Pass des Rennspiels besitzt, kann die Inhalte ohne Zusatzkosten herunterladen.

Eine Legende kehrt zurück

Mit dem neuen DLC werden die Spieler die schottischen Strecken Perth und Kinross mit 12 Strecken, den Subaru Impreza S4 Rallye, den Subaru Legacy RS und 40 Szenarien aus der legendären Karriere von Colin McRae erhalten. Somit wird man sein fahrerisches Talent unter Beweis stellen können, um sich einigen Herausforderungen zu stellen. Darunter finden sich Zeitstrafen, beschädigte Ausrüstung und mechanisches Versagen. In den Szenarien kann man neun der Autos erleben, die McRae in seiner Karriere genutzt hat.

„Die DiRT Rally 2.0 war eine wilde und aufregende Fahrt, und das ‚FLAT OUT‘-Paket ist der perfekte Abschluss der Reise. Es ist 25 Jahre her, dass Colin Weltmeister wurde und der Inhalt ist unser Tribut an den größten Rallyefahrer seiner Generation“, sagte Ross Gowing, Game Director der DiRT Rally 2.0 bei Codemasters.

Seit dem Start von „DiRT Rally 2.0“ wurden vier inhaltliche Staffeln veröffentlicht, um das ultimative Rennerlebnis zu erschaffen. Dieses kombiniert das Beste aus Rallye und Rallycross. Einige Bilder stellen uns das Paket noch einmal vor:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DiRT Rally 2.0