Draugen: Termin für PS4- und Xbox One-Fassung des First-Person-Mystery-Spiels

Nachdem die Entwicklung des First-Person-Mystery-Spiels „Draugen“ einige Hürden zu überwinden hatte, wurde heute endlich der Konsolentermin für PS4 und Xbox One angekündigt.

Draugen: Termin für PS4 und Xbox One

Ursprünglich bereits 2014 angekündigt, gab es im Verlauf der Entwicklung einige finanzielle Probleme. Im vergangen Jahr wurde dann zunächst die PC-Version veröffentlicht, während die Konsolenspieler noch weiter Geduld beweisen mussten. Heute haben die Verantwortlichen von Red Thread Games schließlich angekündigt, dass „Draugen“ am 21. Februar 2020 auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Der Veröffentlichungstermin für die Konsolenversion wurde in einem neuen Trailer präsentiert, mit dem auch ein Blick auf das Spiel und die Hintergrundgeschichte geboten wird. Die Handlung ist in den 1920er Jahren in einem abgelegenen Dorf in Norwegen angesiedelt. Der amerikanische Reisende Edward Charles Harden sucht dort nach seiner verschwundenen Schwester.

Bei seiner Suche ist Edward nicht allein. Er wird von der geselligen, unabhängigen und rätselhaften jungen Frau namens Lissie begleitet. Zusammen erkunden sie die malerische Küstengemeinde, wobei sie offenbar dunkle Geheimnisse aufdecken.

Die PC-Version von „Draugen“ wird von den Steam-Nutzern „größtenteils positiv“ bewertet. Der Durchschnittswert basiert auf über 760 Bewertungen. Der folgende Trailer zeigt einige Szenen aus dem Spiel.

