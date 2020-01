Monster Energy Supercross 3: Koop-Modus für Compound-Trainingsgelände angekündigt – Trailer

Die Entwickler von Milestone Interactive haben heute mit einem neuen Trailer ein weiteres neues Feature aus dem kommenden Rennspiel „Monster Energy Supercross 3“ vorgestellt. Der Trailer bestätigt, dass die Spieler im sogenannten Compound-Modus auch zusammen mit ihren Freunden fahren können.

Kooperativ im Compound

Beim Compound-Modus handelt es sich um einen Trainingsmodus, in dem ein Trainingsgelände frei befahren werden kann. Dabei können auch verschiedene Herausforderungen angegangen werden. Im kommenden dritten Teil, können dabei bis zu vier Spieler gleichzeitig zusammen das Trainingsgelände unsicher machen.

Zum Thema: Monster Energy Supercross 3: Trailer stellt das verbesserte Physik-System vor

„Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3“ wird hierzulande ab dem 4. Februar 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Nintendo Switch und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht.

Gegenüber den Vorgängern soll unter anderem ein neues Physik-System das Gameplay auf der Strecke und in der Luft merklich verändern und realistischer machen. Des Weiteren warten offizielle Fahrer und Teams, Strecken, ein Strecken-Editor, weibliche Fahrer und weitere Features auf die Spieler.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Monster Energy Supercross 3