Black Desert: Kunoichi lässt auf der PS4 ihre Klingen schwingen

Kunoichi, die Herrin der Klingen, lässt sich in der PS4-Version von "Black Desert" blicken. Die neue Klasse zeigt sich in einem Trailer.

PS4-Spieler können in „Black Desert“ ab sofort eine weitere spielbare Klasse zum Einsatz bringen. Dabei handelt es sich um Kunoichi, die Herrin der Klingen. Sie ist gleich von Beginn an in ihrer Erweckungsform verfügbar. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen passenden Trailer.

Zu den besonderen Fähigkeiten von Kunoichi zählen:

Blitzschnitt: Die Kunoichi verschwindet und führt Schwerthiebe gegen ihre Gegner aus.

Kunaistoß: Die Kunoichi sticht reflexartig zu und verringert die Lebenspunkte ihrer Gegner.

Ninjutsu Schattenexplosion: Die Kunoichi bündelt Energie aus den Schatten und verursacht eine Explosion, mit der Gegner zurückgestoßen werden.

Unheilsklinge: Die Kunoichi täuscht vor, verwundbar zu sein und nutzt den nächsten Angriff ihres Gegners aus, um diesem einen tödlichen Schlag zu versetzen.

Über das Erweckungs-Event der Kunoichi könnt ihr eine neue Waffe und weitere Skills freischalten. „Auf Level 56 kann sie erweckt werden und die neue Waffe Todesreifen nutzen, um damit tödliche Kombos auszulösen“, so die Macher.

Erweckungstalente:

Todeszirkel: Die Kunoichi packt den Todesreifen mit beiden Händen und wirbelt sich mit ihm im Kreis, wobei sie die entstehenden Zentripetalkräfte nutzt und ihren Feinden damit verheerenden Schaden zufügt.

Blutrausch: Die Kunoichi schleudert den Todesreifen auf ihre Feinde, wo er mehrmals durch deren Reihen rotiert und blutige Spuren hinterlässt.

Halbmondstreich: Den Todesreifen um sich wirbelnd, bewegt sich die Kunoichi seitwärts, wobei sie ihren Feinden großen Schaden zufügt und ihre eigene WP wiederherstellt.

Rad des Zorns: Die Kunoichi entfesselt den Zorn des Todesreifens, katapultiert ihre Gegner mit einem energiegeladenen Aufwärtshaken in die Luft, um sie gleich daraufhin mit einem Abwärtsschlag zu Boden zu schmettern.

Die vollständigen Patchnotes könnt ihr euch hier anschauen.

