Tripwire Interactive: Arbeitet mit Koch Media auch beim Vertrieb von „Maneater“ und „Chivalry 2“ zusammen

Die Verantwortlichen von Tripwire Interactive haben bekanntgegeben, dass man weiterhin mit Koch Media und Deep Silver zusammenarbeitet, um die kommenden Spiele „Maneater“ und „Chivalry 2“ zu vertreiben. Beide Spiele befinden sich für den PC in Entwicklung und sollen in nicht allzu ferner Zukunft veröffentlicht werden.. Zudem soll „Maneater“ auch für die Konsolen erscheinen.

Koch Media-Geschäftsführer Dr. Klemens Kundratitz sagte zu der Ankündigung: „Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Tripwire Interactive für die bevorstehende Veröffentlichung von Maneater sowie für weitere zusätzliche Projekte zu erneuern. Unsere Teams, die Killing Floor 2 bereits weltweit erfolgreich betreut haben, sind bestrebt, das Team von Tripwire Interactive mit all unserer Vertriebs- und Marketingerfahrung für die bevorstehende Aufstellung zu unterstützen.”

Im Weiteren zeigt sich auch John Gibson, CEO von Tripwire Interactive, von der weiteren Zusammenarbeit begeistert. Man erweitert die Beziehung zu Deep Silver, um „Maneater“ und weitere Titel in den Handel zu bringen. Der Publisher hat eine langjährige Erfahrung und eine große Reichweite bei der Vermarktung von Spielen. Für Tripwire Interactive stellt Deep Silver einen fantastischen Partner dar.

Bei „Maneater“ handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für Einzelspieler, in dem die Spieler in die gnadenlosen Gewässer der Golfküste reisen und in die Rolle eines Hais schlüpfen. Man kämpft in den offenen Gewässern um das Überleben und nutzt die eigene Intelligenz sowie die messerscharfen Zähne, um Nahrung zu finden.

Des Weiteren kann man einen Multiplayer-First-Person-Slasher erwarten, wenn man sich „Chivalry 2“ sichert. Dadurch kann man mittelalterliche Schlachten erleben und sich gegen andere Spieler im Schwertkampf beweisen.

