The Wonderful 101 Remastered: Finanzierung erreicht neuen Meilenstein – 2D-Sidescrolling-Bonus gesichert

Die Kickstarter-Kampagne von "The Wonderful 101: Remastered" ist äußerst erfolgreich. Bislang wurden mehr als 1,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, was zur Finanzierung von "Luka's First Mission" führte. Damit erwartet euch ein 2D-Sidescrolling-Adventure, das sich anders als das Hauptspiel spielen soll.

Die Kickstarter-Kampagne von „The Wonderful 101: Remastered“ hat einen neuen Meilenstein erreicht. Mehr als 1,4 Millionen Euro (1,5 Millionen Dollar) wurden bisher von 23.700 Backern zugesichert. Das entspricht einer Investition von rund 59 Euro pro Unterstützer. Ziel der Kickstarter-Kampagne war ursprünglich ein Betrag von rund 45.000 Euro.

Dank der inzwischen gesammelten Summe konnte eines der Stretch-Goals erreicht werden. „The Wonderful 101: Remastered“ wird demnach um „Luka’s First Mission“ erweitert. Euch erwartet damit ein 2D-Sidescrolling-Adventure, das sich anders als das Hauptspiel spielen soll. In den Fokus rückt ein junger Held, dessen Geschichte in einer weiteren Mission fortgesetzt wird, sofern das dazugehörige Stretch-Goal erreicht wird.

„Im Hauptspiel könnt ihr 100 wunderbare Teamkollegen steuern und Unite Morphs verwenden, um die Krawft und den Fortschritt eurer Teamkollegen in den Stages zu nutzen“, schrieb Hideki Kamiya, Platin-Senior Vice President und Director von „The Wonderful 101“, in einem am Sonntag veröffentlichten Update-Beitrag. „In diesem Spin-off-Spiel kontrolliert ihr Luka – und sonst niemanden! Wie kann Luka alleine kämpfen? Und was für eine Geschichte erwartet ihn? “

Ergänzend erklärte Kamiya: „Dieses Spin-off-Spiel wird einen ganz anderen Stil haben als das Hauptspiel. Wir hoffen, dass ihr gespannt seid, was für ein Spiel es am Ende sein wird!“

Stretch-Goals in der Übersicht

Nachfolgend haben wir eine Übersicht über die angekündigten Stretch-Goals für euch:

50.000 Dollar: Switch-Version (erreicht)

250.000 Dollar: Steam-Version (erreicht)

500.000 Dollar: PS4-Version (erreicht)

1 Million Dollar: Time Attack (erreicht)

1,5 Millionen Dollar: Luka’s First Mission (erreicht)

1,75 Millionen Dollar: Remix-Soundtrack

2 Millionen Dollar: Luka’s Second Mission

„The Wonderful 101: Remastered“ soll den bisherigen Planungen zufolge bereits im April für PlayStation 4, Switch und PC veröffentlicht werden. Eine Umsetzung für die Xbox One wurde noch nicht offiziell bestätigt.

