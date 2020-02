Destiny 2: Scharlach-Woche gestartet – Boni für zweisame Aktivitäten

Bungie erinnert daran, dass in „Destiny 2“ heute die sogenannte Scharlach-Woche gestartet wurde. Damit feiert der Entwickler im Shooter das Fest der Liebe und des Lichts.

Im Zuge des Events können zwei Hüter gemeinsam in den Kampf ziehen und in den Crimson Doubles alles daran setzen, die Konkurrenz in die Flucht zu schlagen. Als Belohnung gibt es allerlei Beute, darunter eine weitere Geist-Hülle, ein Ornament, ein Emote und einige Sparrows. Mit „The Vow“ wird zudem ein spezieller Bogen zur Verfügung gestellt, der mit einem präzisen Schuss die Gegner niederstreckt.

Stimmen aus der Community

Passend zum Start der Scharlach-Woche verwies Bungie auf einige Stimmen aus der Community. Dazu zählen unter anderem Line und Yoda (Zombies Faktory). Es sind französische „Destiny“-Fans und YouTuber.

Das Statement liest sich wie folgt: „Mein Mann Brandon und ich haben uns beim Destiny 2-Spielen getroffen – nun erwarten wir im Mai unser erstes Kind! Brandon ist ursprünglich aus Kalifornien, in weniger als 14 Tagen wird er für immer nach Schweden ziehen. […] Danke, dass ihr so ein tolles Spiel erschaffen und mich ohne es zu wissen mit meinem Seelenverwandten zusammengebracht habt! Ihr habt mein Leben in so vieler Hinsicht bereichert und dafür kann ich euch nicht genug danken.“

Die Scharlach-Woche läuft in „Destiny 2“ vom 11. bis 18. Februar 2020. Erhältlich ist der Shooter für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia. Weitere Details zur Scharlach-Woche könnt ihr bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

