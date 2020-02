The Academy: Puzzle-Adventure mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt

Die Verantwortlichen von Pine Studio haben ein neues Puzzle-Adventure namens „The Academy“ angekündigt. Das Abenteuer soll im Frühling 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC, iOS und Android veröffentlicht werden.

In „The Academy“ werden die Spieler ein uraltes Geheimnis lösen müssen, um sich auch an der Akademie von Arbor zu beweisen. Die Akademie war stets ein Ort, an dem Brillanz und Mysterien Hand in Hand gehen. Die Spieler werden in die Schuhe von Sam schlüpfen, der als Frischling sowohl die Großartigkeit als auch die Schrecken in den antiken Hallen der Schule entdecken wird.

Mithilfe seiner Freunde kann Sam alle Herausforderungen angehen, die die Akademie zu bieten hat. Zudem kann man ein Teil der Geschichte werden, die sich von allem unterscheidet, was man bisher gespielt hat. Hinter jeder Ecke der Akademie soll sich ein Rätsel befinden, das gelöst werden möchte.

Über 200 einzigartige Rätsel sollen selbst erfahrene Spieler vor eine Herausforderung stellen, während man ein episches Abenteuer erlebt, das im Stile eines „Professor Layton“-Spiels gehalten ist.



