The Division 2: Erste Details zur kommenden Erweiterung „Warlords of New York“ aufgetaucht

Das Action-Rollenspiel "Tom Clancy's The Division 2" scheint in Kürze eine neue Ankündigung zu erhalten. Demnach soll die Erweiterung "Warlords of New York" enthüllt werden.

Anscheinend plant Ubisoft im Laufe des heutigen Tages die kommende Erweiterung „Warlords of New York“ für „Tom Clancy’s The Division 2“ zu enthüllen. Darauf lässt zumindest ein Tweet schließen, der „große Neuigkeiten“ verspricht. Allerdings sind die geplanten Inhalte bereits vorab der Ankündigung geleakt worden.

Zurück nach New York

Die Reddit-Nutzer „HandsomeRalph“ und „gustavonerdz“ haben herausgefunden, dass sich die Ankündigung auf den ersten Teil des kommenden DLCs des zweiten Jahres bezieht. Ein erster Teaser-Trailer, der bereits vorab von Ubisoft Latin America veröffentlicht wurde, steht auch zur Verfügung.

Auch wenn die offizielle Enthüllung aller Voraussicht nach am heutigen Abend um 20 Uhr erfolgen wird, sind bereits erste Details zu „Warlords of New York“ aufgetaucht. Dazu heißt es:

„New York ist in Gefahr. Aaron Keener, ein ehemaliger Division-Agent, der abtrünnig wurde, hat die Kontrolle über Lower Manhattan übernommen und wird von vier ergebenen und höchst fähigen Leutnants unterstützt. Ausgebildet von der Division, aber ihre Ideale leugnend, sind sie nun die höchste Autorität in der Stadt und die formidabelste Macht, der sich die Agenten jemals stellen mussten.“

Des Weiteren werden eine packende neue Geschichte sowie die Jagd auf einen Erzfeind versprochen. Mit einem Boost kann man sich direkt auf Level 30 setzen lassen, um die Abenteuer der neuen Kampagne angehen zu können. Außerdem werden eine neue offene Welt in New York sowie ein überarbeitetes Fortschrittsystem mit einem Levelanstieg auf 40 geboten. Neue taktische Optionen, ein erweitertes Endgame und thematische Seasons, die drei Monate andauern sollen, werden das Paket abrunden.

„Warlords of New York“ soll am 3. März 2020 für „Tom Clancy’s The Division 2“ erscheinen. Es gilt, dass diese Inhalte noch nicht offiziell angekündigt wurden, weswegen man die Informationen weiterhin mit einer gewissen Vorsicht genießen muss.

