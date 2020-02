AO Tennis 2: Spiel, Satz & Sieg? Der offizielle Accolades-Trailer zur Tennis-Simulation

Anfang des vergangenen Monats veröffentlichten Nacon und die Entwickler der Big Ant Studios die Tennis-Simulation „AO Tennis 2“ für die Konsolen sowie den PC.

Da es an der Tennis-Front in den letzten Jahren recht still wurde, trifft „AO Tennis 2“ auf keine allzu starke Konkurrenz. Dennoch nutzten Nacon und die Big Ant Studios die Gunst der Stunde, um den Spielern die Tennis-Simulation noch einmal schmackhaft zu machen und stellten den offiziellen Accolades-Trailer bereit. Dieser umfasst neben ausgewählten Spielszenen die obligatorischen Zitate der internationalen Gaming-Presse.

Beweist euch bei den Australian Open

Mit den Australian Open rückt in „AO Tennis 2“ das erste große Grand-Slam-Turnier des Jahres in den Mittelpunkt. Ein neuer handlungsbasierter Karreremodus erlaubt die Dominanz des Courts. Gleichzeitig wird euch die Möglichkeit geboten, euren Ruf als Tennisspieler zu verbessern und euch zu einer Legende des beliebten Sports aufzuschwingen.

Zum Thema: AO Tennis 2 – Neues Video stellt den Content-Editor vor

Ebenfalls an Bord befindet sich ein umfangreicher Content-Editor, mit dem es den Spielern laut offiziellen Angaben ermöglicht wird, ihre Spielerfahrung individuell anzupassen. Nicht fehlen darf natürlich eine kompetitive Mehrspieler-Komponente, in der ihr eure Freunde in die Schranken weisen könnt. Zur Verfügung stehen dabei zahlreiche Tennis-Weltstars wie Rafael Nadal, Ash Barty oder Angélique Kerber.

„AO Tennis 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

