PUBG: Team-Deathmatch mit 8v8-Kämpfen auf sieben Schlachtfeldern

Die Spieler von "PlayerUnknown's Battlegrounds" können in Zukunft in Team-Deathmatch-Gefechte eintauchen. Das dazugehörige Update 6.2 ist bereits auf dem PC-Test-Server verfügbar. Doch auch Konsolen profitieren von der Neuerung.

Die PUBG Corp. hat für „PlayerUnknown’s Battlegrounds“ einen neuen Modus bestätigt. Team-Deathmatch kommt in das Spiel. Versprochen werden damit 8v8-Kämpfe auf sieben verschiedenen Schlachtfeldern. Getestet werden kann der neue Modus zunächst auf dem PC-Test-Server. Mit dem Update 6.2 soll Team-Deathmatch dann auf Konsolen und PC ein fester Bestandteil von „PUBG“ werden.

Eine Partie Team-Deathmatch gilt als gewonnen, sobald ein Team 50 Kills erreicht hat. Wurden nach zehn Minuten weniger Tode verzeichnet, gewinnt das Team, das zu diesem Zeitpunkt die meisten Kills hat. Zwei Rundensiege sichern den Match-Sieg. Als Belohnung winken BP – entsprechend der individuellen Punkte. Es werden keine XP vergeben.

Die unterstützten Maps

Laut der Angabe der Entwickler wurden die Maps ausgewählt, um ein anderes TDM-Erlebnis zu bieten. Podvosto auf Vikendi gewährt euch dank einer Brücke Kämpfe über große Distanzen. Die Docks auf Sanhok gelten wiederum als der ideale Schauplatz für Nahkämpfe. Das TDM unterstützt die unterschiedlichen Wetterbedingungen der Schlachtfelder.

Liste der TDM-Schlachtfelder

Erangel – Stalber, Sosnovka Military Base

Sanhok – Paradise Resort, Docks

Vikendi – Podvosto, Peshkova

Miramar – Campo Militar

Team-Deathmatch verfügt über Respawn-Punkte, an denen getötete Spieler zurück in die Kämpfe gebracht werden. Sie spawnen in der Nähe von Verbündeten und so weit weg von Feinden wie möglich. Das heißt: Hat euer Team einen Bereich besetzt, der Vorteile bietet, dann können Teamkameraden im Umkreis dieses Bereichs respawnen, sofern diese Position nicht als umkämpft gilt. Im zuletzt genannten Fall erfolgt der Respawn näher an ihrer Startzone. Nach dem Wiedereinstieg sind Spieler kurzzeitig unverwundbar.

Team-Deathmatch unterstützt acht verschiedene Typen von Spawn-Kits. Dazu zählen: 2 AR-Kits, 2 DMR-Kits, 2 SR-Kits, 1 MP-Kit und 1 Schrotflinten-Kit. Ihr könnt jedes Kit auswählen, das euch zusagt. Zahlreiche weitere Details zu Team-Deathmatch in „PUBG“ werden auf der offiziellen Seite bereitgehalten. Angesprochen werden dort ergänzend die Regeln des Team-Deathmatches, die Punktetafel, die TDM-Boost-Anzeige und geplante Schritte für die Zukunft.

