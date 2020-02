Diablo 3: Season 20 – Erste Details in dieser Woche

Blizzard Entertainment hat eine Vorschau auf die 20. Saison von „Diablo 3“ angekündigt, die noch im Laufe dieser Woche präsentiert werden soll.

Ende von Diablo 3 Season 19 angekündigt

Der bevorstehende Start der neuen Season bedeutet aber auch, dass die aktuelle Season 19 schon bald enden wird. Wie Blizzard auf der offiziellen angekündigt hat, wird Season 19 in „Diablo 3“ am 1. März 2020 um 17:00 Uhr unserer Zeit beendet. Bis zum Ende der laufenden Season können die Spieler in „Diablo 3“ also noch sämtliche Herausforderungen meistern und Belohnungen freischalten.

Wann genau „Diablo 3“ Season 20 startet, soll später in dieser Woche mit einem neuen Status-Update bekannt gegeben werden. Auch einige Details über die neuen Inhalte sind zu erwarten. Bekannt ist bereits, dass in der neuen Staffel „Saison der Verbotenen Archive“ ein neues Thema gestartet wird.

Sobald genauere Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen. Klar ist derzeit aber bereits, dass Blizzard nicht nur den Support von „Diablo 3“ fortsetzt, gleichzeitig befindet sich der Nachfolger „Diablo 4“ in Arbeit, für das bereits einige neue Dinge ausprobiert werden.

Mit der Fortsetzung möchte man den Wurzeln der „Diablo“-Reihe treu bleiben und gleichzeitig möchte man mit „Diablo 4“ ein neues Level erreichen.

