Japan-Charts: Nintendo bleibt weiter stark, PS4-Spiel Granblue Fantasy: Versus auf drittem Platz

Welche Spiele und Konsolen in Japan in der vergangen Woche besonders gut verkauft werden konnten, verraten die aktuellen Charts.

Auch in dieser Woche erreichen uns wieder die aktuellen Verkaufscharts aus dem japanischen Handel. Die Näherungswerte zum Zeitraum vom 10. bis 16. Februar 2020 wurde vom japanischen Spielemagazin Famitsu veröffentlicht.

Auf dem ersten Platz der Software-Charts steht mit „Hatsune Miku: Project Diva MegaMix“ eine Neuveröffentlichung für Nintendo Switch. Es folgt „Pokemon Sword / Shield“ auf dem zweiten Platz ein weiterer Switch-Titel, bevor mit „Granblue Fantasy: Versus“ das meistverkaufte PS4-Spiel auf dem dritten Platz steht.

Ein zweiter Neueinsteiger in den Top-Ten war das PS4-Spiel „Death end re;Quest 2“ auf Platz neun. Mit „Yakuza: Like a Dragon“ steht der dritte PS4-Titel in den Top-Ten-Software-Charts auf Platz zehn. Neben den drei PS4-Titeln stehen sonst nur Switch-Spiele in der Top-Liste.

Auf der Hardware-Seite steht wieder die Nintendo Switch-Familie an der Spitze vor der PS4-Familie. Das Schlusslicht bei den Hardware-Verkäufen haben die Xbox One-Konsolen. Nachfolgend könnt ihr die Übersicht mit den Details ansehen.

Japan-Charts: Software- und Hardware-Sales

Software Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

[NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (Sega, 02/13/20) – 53,606 (Neu) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 24,534 (3,427,385) [PS4] Granblue Fantasy: Versus (Limited Edition inkl.) (Cygames, 02/06/20) – 12,165 (98,413) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version inkl.) (Microsoft, 06/21/18) – 11,275 (1,263,898) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 10,238 (686,144) [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) – 9,367 (151,548) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,155 (3,561,812) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,548 (2,773,951) [PS4] Death end re;Quest 2 (Compile Heart, 02/13/20) – 7,003 (Neu) [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega, 01/17/20) – 6,844 (235,303)

Hardware Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

Switch – 63,443 (1,354,641) Switch Lite – 16,869 (10,850,558) PlayStation 4 – 4,912 (7,306,541) PlayStation 4 Pro – 2,920 (1,441,081) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 712 (1,698,053) New 3DS LL – 45 (5,886,377) Xbox One X – 22 (18,937) Xbox One S – 19 (92,831)

