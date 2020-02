Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: Day-One-Update bringt zusätzliche Online-Features mit sich

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ in der kommenden Woche für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wie Capcom bekannt gab, wird pünktlich zum Release der Retro-Sammlung ein Day-One-Update zur Verfügung stehen. Dieses muss vor dem ersten Start der „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ heruntergeladen werden und bringt verschiedene Online-Features für den „Z Chaser“-Modus mit sich. Darunter „World Record Chaser“ und die internationalen Ranglisten.

Sechs Klassiker in einem Paket

Die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ wird am 25. Februar 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht. Geboten werden insgesamt sechs Klassiker: „Mega Man Zero“, „Mega Man Zero 2“, „Mega Man Zero 3“ „Mega Man Zero 4“, „Mega Man ZX“ und „Mega Man ZX Advent“.

Zum Thema: Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: Retro-Sammlung umfasst 20 Minispiele – Neuer Trailer

Im Rahmen der „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ wird den Spielern die Möglichkeit geboten, die Klassiker sowohl in der Original-Fassung als auch einer technisch überarbeiteten Version zu spielen. Darüber hinaus sind Features wie ein Casual-Modus an Bord, mit dem es auch Anfängern ermöglicht werden soll, die Klassiker zu genießen.

Anbei noch einmal der aktuellste Trailer zur „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“.

