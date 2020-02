Sold Out: Vier komplett neue Titel werden bei der PAX East vorgestellt

Im Rahmen der bevorstehenden PAX East wird der Publisher Sold Out vier komplett neue Spiele genauer vorstellen, wie heute bereits angekündigt wurde.

Der Publisher Sold Out hat sein bisher umfangreichstes Line-Up für die PAX East angekündigt. Es werden fünf Spiele präsentiert, von denen vier komplett neue Spiele sind.

Die neuen Spiele sind das Stealth-Action Sci-fi-RPG „Disjunction“, das Steampunk Action-Adventure „Gestalt: Steam & Cinder“, das putzige Post-Rätsel-Spiel „KeyWe“ und das Action-Arcade-Spiel „Radical Rabbit Stew“. Darüber hinaus wird das musikbasierte Action-Spiel „No Straight Roads“ im Rahmen der PAX East vom 27. Februar bis zum 1. März zu sehen sein.

Bis auf „KeyWe“, das nur für den PC erscheint, werden alle genannten Titel für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Die nachfolgende Übersicht verrät einige offizielle Details zu den jeweiligen Titeln.

„Disjunction“ ist ein single-player Stealth-Action-RPG, das in einem Steampunk-Setting der dystopischen Untergrundwelt von New York City im Jahr 2048 spielt. Drei Charaktere decken in ihren ineinander verworrenen Geschichten ein Mysterium auf, das über das Schicksal ihrer Stadt entscheiden könnte. Der Titel wird von Ape Tribe Games entwickelt und soll im Sommer 2020 auf den Markt kommen.

Bei „Gestalt: Steam & Cinder“ handelt es sich um ein narratives 2D-Action-Adventure in einer atemberaubenden „handgemachten” Steampunk-Welt. Als Alethia, einer Soldatin, die von einer mächtigen Energie „überladen“ wurde, erleben Spieler ein hochoktaniges Adventure voller Wendungen auf einer Reise zu Entdeckungen. Das von Metamorphosis Games entwickelte Spiel soll im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden

Der PC-Titel „KeyWe“ bietet kooperativen Spielspaß mit Freuden und Familie. As Spiel dreht sich um zwei kleine Kiwis (die Vögel, nicht die Früchte), die in einer Postfiliale arbeiten. Das ist harte Arbeit, denn sie haben keine Daumen. Oder Hände. Springt, flattert, piekst und tackelt euch durch eine Interaktive Umgebung mit Hebeln, Klingeln und Knöpfen und sorgt dafür, dass die Post rechtzeitig ankommt! Die Entwickler von Stonewheat & Sons wollen das Spiel 2021 veröffentlichen.

In „Radical Rabbit Stew“ schnappen die Spieler einen Löffel und stoßen die verrückten Karnickel in Kochtöpfe um die Weltraum-Köche zu retten. Fixes Nachdenken ist angesagt, wenn man von den Nagern nicht aufgefressen werden möchte! Der Titel soll gleichermaßen für Retro-Fans als auch neue Spieler geeignet sein. Die Entwickler von Pugstorm wollen das Spiel am 16. Juli 2020 zur Verfügung stellen.

