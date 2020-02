Outriders: Die Trickster-Klasse zeigt sich im umfangreichen Gameplay-Video

Vor wenigen Wochen kündigten Square Enix und People Can Fly („Bulletstorm“) den neuesten kooperativen Rollenspiel-Shooter namens „Outriders“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One und den PC an. Nun haben die Redakteure von Game Informer auch ein neues Gameplay-Video zu „Outriders“ veröffentlicht, mit dem man uns einen Einblick in die Trickster-Klasse gewährt.

Die Manipulation von Raum und Zeit

Der Trickster ist eine von vier Klassen, die zum Launch zur Verfügung stehen wird. Dabei konzentriert sich der Trickster auf die Manipulation von Raum und Zeit. Dementsprechend kann er die Zeit anhalten und sich teleportieren, womit er einen entscheidenden Vorteil im Kampf erhält. Als weitere Klassen wurden bereits der Pyromancer und der Devastator vorgestellt.

Bei „Outriders“ handelt es sich um einen kooperativen Rollenspiel-Shooter, den man mit bis zu drei Spielern genießen kann. Er ist in einem originellen, düsteren und verzweifelten Sci-fi-Universum angesiedelt. Während die Menschheit in den Schützengräben von Enoch verblutet, begibt man sich als Outrider über den feindseligen Planeten.

Mit einer tiefgründigen Geschichte wollen die Entwickler auch eine vielfältige Welt zum Leben erwecken, wobei man Slums und Baracken in Städten sowie Wälder, Berge und Wüsten in der freien Natur erkunden darf. Spannende Feuergefechte, brachiale Kräfte und ausgefallene Waffen sowie Ausrüstungsgegenstände sollen die Spieler ab Ende 2020 begeistern.

Mehr: Outriders – Offizielle Präsentation und zahlreiche Gameplay-Videos zum RPG-Shooter verfügbar

Wir hatten bereits die Gelegenheit „Outriders“ anzuspielen. Unsere Eindrücke hatten wir für euch in einer Preview zusammengefasst. Könnte „Outriders“ einer der ersten Hits der nächsten Konsolengeneration werden? Auch wenn es noch zu früh ist, um ein endgültiges Fazit zu ziehen, so scheint „Outriders“ zumindest einen guten Ersteindruck zu hinterlassen.

