Spiritfarer: Erster Gameplay-Teaser zum Management-Spiel

Die zuständigen Entwickler von Thunder Lotus haben einen Gameplay-Teaser zu dem kommenden Management-Spiel „Spiritfarer“ veröffentlicht. Somit bekommen wir einen kurzen Eindruck von dem Abenteuer, das im Laufe des Jahres für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen soll.

Bringt die Verstorbenen in das Jenseits

In „Spiritfarer“ werden die Spieler in die Rolle von Stella schlüpfen, die als Fährfrau der Verstorbenen dient. Man baut ein Boot, um die Welt zu erkunden, sich mit Geistern anzufreunden und sich um sie zu kümmern, ehe man sie in das Leben nach dem Tod entlässt. Auf den mystischen Meeren muss man Ressourcen sammeln,, ernten, angeln, kochen und neue Gegenstände herstellen.

Allerdings haben die Entwickler auch einen kooperativen Mehrspieler hinzugefügt. In diesem wird ein zweiter Spieler als die Katze Daffodil teilnehmen und eine entspannende Zeit mit den Passagieren verbringen. bleibende Erinnerungen schaffen und lernen, sich von Freunden zu verabschieden.

Hier ist der offizielle Trailer zu „Spiritfarer“:

