Ary and the Secret of Seasons: Veröffentlichung im Sommer angekündigt – Neuer Trailer

Mit einem neuen Trailer haben Modus Games und eXiin angekündigt, dass "Ary and the Secret of Seasons" im Sommer dieses Jahres veröffentlicht wird.

Der Indie-Publisher Modus Games und der Entwickler eXiin haben das Releasefenster für „Ary and the Secret of Seasons“ angekündigt. Wie im neuen Trailer bekannt gegeben wird, erscheint das Action-Abenteuer um die vier Jahreszeiten im Sommer 2020 auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Den neuen Trailer könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Jahreszeiten müssen im Sommer zurecht gerückt werden

Die Handlung des Spiels folgt einem jungen Mädchen, welches die unregelmäßigen Jahreszeiten ihrer Welt wiederherstellen will. In dem neuen Trailer, der unterhalb dieser Zeilen in den Artikel eingebunden ist, werden die Fähigkeiten der Spielheldin Aryelle vorgestellt.

Sie beschwört Mini-Biome des Frühlings, Sommers, Herbsts und Winters herauf, die es ihr erlauben Geheimnisse aufzudecken, Hindernisse zu überwinden und Vorteile im Kampf zu erlangen. Zur Hintergrundgeschichte von Ary wird weiter verraten, dass sie der Berufung nachkommt, der ihr Vater nicht nachkommen kann.

So macht sie sich an seiner Stelle auf den Weg, ein plötzliches Ungleichgewicht der Jahreszeiten in der Welt von Valdi auszugleichen. Dabei hilft sie den verzweifelten Einwohnern Valdis. Doch ihr volles Potenzial wird die junge Protagonistin erst im Verlauf der Geschichte enthüllen. Der Trailer gibt weitere Einblicke.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ary and the Secret of Seasons