GTA Online: Open Wheel Racing im Trailer vorgestellt

Rockstar Games liefert in dieser Woche weitere neue Inhalte für „GTA Online“. Dieses Mal steht die Zukunft des Motorsportwettbewerbs im Fokus. Die Spieler können sich auf zwei neue Open-Wheel-Hochleistungsrennwagen, sieben Rennstrecken und mehr gefasst machen.

Die Übersicht verrät auf der offiziellen Seite wie üblich die genaueren Einzelheiten zu den Neuerungen. In einem neuen Trailer werden die Open Wheel Rennen vorgestellt. Das Video seht ihr weiter unten in den Artikel eingebettet.

Open Wheel Rennen mit sieben neuen Strecken

Dieser neue kompetitive Rennmodus wird auf sieben neuen Strecken in verschiedenen Umgebungen in San Andreas ausgetragen. Die neuen Strecken heißen Height Of Society, In Due Course, Lap It Up, Brace For Impact, More Haste More Speed, Urban Renewal und New Wave. Zudem gibt es neue Fahrzeug-Upgrades wie neue Motor-Modifikationen, Spoiler und vieles mehr.