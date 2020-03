Doom Eternal: Neues Video ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Heavy Metal-Soundtracks

Zu den Highlights der kommenden Wochen gehört sicherlich der düstere First-Person-Shooter „Doom Eternal“, der bei den Entwicklern von id Software entstand.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten id Software und der verantwortliche Publisher Bethesda Softworks heute ein neues Video zu „Doom Eternal“ bereit, mit dem euch ein weiterer Blick hinter die Kulissen ermöglicht wird. Dieses Mal dreht sich alles um den knackigen Heavy Metal-Soundtrack des Shooters, der genau wie beim Vorgänger aus der Feder des bekannten Komponisten Mick Gordon stammt.

Eine Gruppe an Heavy Metal-Musikern fand zusammen

Für die Arbeiten am Soundtrack von „Doom Eternal“ fanden laut offiziellen Anhaben verschiedene Heavy Metal-Musiker zusammen. Im Chor finden sich Künstler wie Tony Campos (Ministry, Static X), Sven de Caluwé (Aborted), Linzey Rae (The Anchor) und weitere Talente. Zusammen mit dem Sound-Team von id Software hat Mick Gordon den eingängigen Chorgesang kreiert, der in einer geheimnisvollen, uralten Sprache vom Ursprung des Slayers kündet.

Der Doom-Slayer kehrt in „Doom Eternal“ zurück, um an den Dämonen der Hölle grausame Rache zu üben. Genau wie im Vorgänger aus dem Jahr 2016 stehen euch verschiedene durchschlagskräftige Waffen zur Verfügung. Abseits der Kampagne wird mit dem Battle-Mode ein asymmetrischer Multiplayer-Modus an Bord sein, in dem ein Spieler die Kontrolle über den Doom-Slayer übernimmt. Die anderen beiden Nutzer hingegen schlüpfen in die Rollen von Dämonen und versuchen, den Doom-Slayer zur Strecke zu bringen.

„Doom Eternal“ wird am 20. März 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendos Switch benötigt noch etwas mehr Zeit und wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

