Warhammer Chaosbane: Neuer Charakter Keela steht bereit – Trailer & Details

Wie die Entwickler von Eko Software bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des Action-Rollenspiels „Warhammer Chaosbane“ heute über neue Inhalte freuen.

Im Detail haben wir es hier mit einem neuen Charakter in Form der Zwergen-Ingenieurin Keela zu tun. Keela steht mit sofortiger Wirkung auf der Xbox One, die PlayStation 4 sowie dem PC bereit und kann in Form eines kostenlosen Downloads heruntergeladen werden. Spielerisch wird Keela in der Welt von „Warhammer Chaosbane“ für frischen Wind sorgen.

Ein neuer Handlungsbogen und mehr

Offiziellen Angaben zufolge ist es die Kombination aus Technik, Hydraulik, Sprengstoff und Alchemie, die Keela zu einer gefährlichen Widersacherin macht. Im Nahkampf verlässt sich die Zwergen-Ingenieurin laut den Entwicklern von Eko Software vor allem auf ihren selbst entworfenen Kriegshammer, mit dem sie für großen Schaden bei den Gegnern sorgt.

Darüber hinaus hält mit dem heutigen Content-Update ein komplett neues Areal Einzug in „Warhammer Chaosbane“. Die Rede ist von den Schmieden von Nuln. In einem neuen Handlungsbogen stehen die Spieler vor der Aufgabe, die Ereignisse rund um die Schmiede zu lüften.

„Warhammer Chaosbane“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich. Anbei ein frischer Trailer zum Action-Rollenspiel, in dem sich alles um Keela dreht.

