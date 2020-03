DiRT Rally 2.0: Game of the Year Edition samt Colin McRae-Pack angekündigt

Codemasters hat heute die "DiRT Rally 2.0: Game of the Year Edition" angekündigt. Sie wird mit dem "Colin McRae Flat out"-Paket ausgeliefert, das auch einzeln erworben wergen kann.

Codemasters hat heute die „DiRT Rally 2.0: Game of the Year Edition“ angekündigt. Sie wird bereits am 27. März 2020 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Weiter unten könnt ihr zur heutigen Ankündigung einen Trailer starten.

Zu den Inhalten der Game of the Year Edition zählen das Hauptspiel sowie die Seasons 1 bis 4 mit einer Auswahl an Rennstrecken, Fahrzeugen und Lackierungen. Hinzu kommen Bonusinhalte, mit denen Colin McRaes Karriere und seine Erfolge gefeiert werden. Besitzt ihr bereits die Standardversion des Racers, könnt ihr die neuen Colin McRae-Inhalte einzeln als individuelles Paket digital erwerben.

Inhalte des Colin McRae Flat out-Paketes

Zu den Inhalten des „Colin McRae Flat out“-Paketes zählen verschiedene Pisten und Szenarien. Mit dabei sind:

Neue schottische Gebiete Perth und Kinross mit 12 Routen

Der Subaru Impreza S4 Rally und der Subaru Legacy RS

40 Szenarien aus Colin McRaes Karriere von 1984 bis 2006.

In den neuen Herausforderungen werdet ihr mit Zeitstrafen, beschädigter Ausrüstung und mechanischen Aussetzern konfrontiert. Insgesamt stehen neun Fahrzeuge aus Colin McRaes Karriere zur Verfügung, darunter Fahrzeuge aus früheren „Colin McRae Rally“- und „DiRT“-Spielen.

„Nach zwölf Monaten der Zusammenarbeit mit der Community und der Weiterentwicklung von DiRT Rally 2.0 ist es großartig, ein tolles Paket für sowohl unsere treuesten Fans als auch neue Spieler der Franchise zu präsentieren“, so Ross Gowing, DiRT Rally 2.0 Game Director bei Codemasters. „Das neue Colin McRae Flat Out-Paket ist die Krönung des Projektes und der perfekte Weg, das DiRT Rally 2.0-Kapitel zu schließen.“

Nach dem Kauf der „DiRT Rally 2.0: Game of the Year Edition“ könnt ihr mit 81 Fahrzeugen in 26 Gebieten euer Können unter Beweis stellen. Zudem seid ihr in der Lage, im Zuge der FIA World Rallycross Championship an traditionellen Rennen mit sechs Autos auf einem Rundkurs teilzunehmen.

