A Juggler’s Tale: Neuer 2,5-Sidescroller von deutschem Studio vorgestellt

Publisher Mixtvision und das deutsche Start-up-Studio kaleidoscube haben den Sidescroller „A Juggler’s Tale“ angekündigt. Der Titel soll laut aktueller Planung voraussichtlich für PC, Xbox, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Zur Ankündigung wurden weitere Details, Bilder und ein Trailer enthüllt.

Marionette mit Sehnsucht nach Freiheit

Die Macher beschreiben ihr Spiel als hoffnungsvolles 3D-Side-Scrolling-Abenteuer. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Marionette Abby. Sie ist eine talentierte Artistin, die in einem Zirkus gefangen gehalten wird. Die Sehnsucht nach Freiheit bringt Abby zur Flucht, wobei sie schnell erkennt, dass ihr Schicksal nicht ganz in ihrer Hand liegt.

Die Handlung ist in einem Marionetten-Theater angesiedelt. Alle Charaktere sind dort mit dem Puppenspieler und Erzähler namens Jack verbunden. Ihre Verbindung ist durch die Schnüre auch deutlich zu erkennen. Die Schnüre haben auch Auswirkungen auf das Gameplay. So können die Charaktere beispielsweise nicht unter Hindernissen entlanggehen. Gleichzeitig stellen sie aber auch eine Sicherheit dar, da die Charaktere so nicht in Abgründe fallen können.

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen weiteren hochwertigen und aussagekräftigen Titel wie ‚A Juggler’s Tale‘ in unser Portfolio aufnehmen können, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von kaleidoscube. Wir glauben, dass das Spiel das Zeug zu einem weiteren Indie-Hit hat“, sagte Benjamin Feld, Direktor des Games Publishing bei Mixtvision.

„Für uns als studentisches Startup ist die Zusammenarbeit mit einem Verlag wie Mixtvision an unserem Spiel ein Traum, der wahr wird. Ihre Art, über storydriven Games nachzudenken, passt perfekt zu unserer Vision, und wir freuen uns auf die kommenden Monate“, sagte Dominik Schön, Geschäftsführer des neu gegründeten Spielestudios kaleidoscube.

