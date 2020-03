Truck Driver: Umfassende Updates mit visuellem Schadensmodell, neuem KI-System und mehr – Neuerungen im Video

Die LKW-Simulation "Truck Driver" wird mit neuen Updates ausgestattet, wie SOEDESCO und die Entwickler von Kokku angekündigt haben. Es ist unter anderem ein neues visuelles Schadenssystem und ein neues KI-System zu erwarten. Details werden in neuen Videos vorgestellt.

SOEDESCO und die Entwickler von Kokku haben diverse große Aktualisierungen für die LKW-Simulation „Truck Driver“ angekündigt. Umfassende Verbesserungen soll das LKW-Fahrerlebnis weiterentwickeln.

So soll „Truck Driver“ auf allen Plattformen ein neues visuelles Schadenssystem, ein komplett überarbeitetes KI-System und eine aktualisierte Spiel-Engine spendiert bekommen. Die Aktualisierungen sollen für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Die Neuerungen werden in frischen Videos weiter unten im Artikel im Detail vorgestellt.

Truck Driver: Umfassende Updates

Visuelles Schadenssystem

Durch das neue Schadenssystem sollen sichtbare Beschädigungen sowohl am Lkw des Spielers als auch an KI-gesteuerten Fahrzeugen zu sehen sein. Die Schäden werden in 3D visualisiert, sodass Kratzer und Dellen genau dort zu sehen sein werden, wo die Fahrzeuge beschädigt wurden.

Neues KI-System

Das komplett neue KI-System ergänzt diverse, umfangreiche Verbesserungen der KI-gesteuerten Fahrzeuge und Fußgänger. Dabei werden auch individuelle Fahrer-Verhaltensmuster wie z.B. aggressive und vorsichtige Fahrer eingeführt. Fußgänger werden nun auch die Straßen überqueren und auf den Straßenverkehr reagieren. Neue KI-gesteuerte Fahrzeuge wie Lkw oder Traktoren werden eingeführt und realistischer auf der Karte verteilt, um ein glaubwürdiges Bild zu bieten, sodass Städte beispielsweise dichter befahren sind als ländliche Gegenden.

Unity-Engine-Upgrade

Mit einem Update der Spielengine von Unity-Version 2017.4 auf Version 2019.2 sollen weitere Verbesserungen geboten werden. Es werden bessere Bildwiederholraten, weniger Ruckler und weitere neue Features ermöglicht werden.

Video zum Visuellen Schadenssystem

Video zum neuen KI-System

Video zum Unity-Engine-Upgrade

Neuer Trailer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Truck Driver