Trials of Mana: Die Demo hat einen Termin – Frisches Gameplay und ein Trailer

In einer aktuellen Mitteilung kündigte Square Enix die Demo zu "Trials of Mana" mit einem Termin offiziell an. Darüber hinaus stehen frische Spielszenen aus dem Remake sowie ein neuer Trailer bereit.

Im kommenden Monat wird das Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Trials of Mana“ auch hierzulande für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen und sich selbst ersten Eindruck von der Neuauflage machen möchte, bekommt laut Square Enix schon in dieser Woche die Möglichkeit dazu geboten. So wird am morgigen Dienstag, den 18. März 2020 eine Demo ins Rennen geschickt, die für die PlayStation 4, Nintendos Switch und den PC (über Steam) angeboten wird.

Demo präsentiert den Anfang des Fantasy-Abenteuers

Die Demo zu „Trials of Mana“ ermöglicht es euch, den Anfang des Abenteuers zu spielen – von der ersten Begegnung des Protagonisten mit seinen zukünftigen Party-Mitgliedern bis hin zum Bosskampf gegen den sogenannten „Fullmetal Hugger“. Dabei könnt ihr die Zusammensetzung eurer Party nicht nur frei bestimmen. Wer sich anschließend dazu entscheiden sollte, die Vollversion des „Trials of Mana“-Remakes zu erwerben, kann seine Daten aus der Demo in die Vollversion übertragen.

Ergänzend zur Ankündigung der Probefassung erreichten uns heute frische Gameplay-Videos, die euch einen ausführlichen Blick auf das Remake ermöglichen. Darüber hinaus steht der sogenannte Final-Trailer zur Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers bereit.

„Trials of Mana“ wird am 24. April 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

