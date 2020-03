Quiplash 2 InterLASHional: Das lokalisierte Party-Quiz erscheint bald auf PS4, Xbox One, Switch und PC – Neuer Trailer

Für Fans von Party-Quizspielen kommt mit "Quiplash 2 InterLASHional" demnächst ein komplett lokalisiertes Spiel auf die Konsolen und den PC. Bis zu acht Spieler können sich an dem Spiel gleichzeitig mit dem Smartphone beteiligen. Der Ankündigungstrailer gibt einen Vorgeschmack.

Jackbox Games hat mit „Quiplash 2 InterLASHional“ ein neues und komplett lokalisiertes Party-Quizspiel angekündigt. Zur Ankündigung des Titels für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC haben die Macher einen frischen Trailer veröffentlicht, den ihr weiter unten im Artikel ansehen könnt.

Lokalisierung für deutschen Humor

In „Quiplash 2 InterLASHional“ geben die Spieler auf zufällige Fragen möglichst absurde Antworten. Es stehen immer zwei Antworten zur Auswahl, zwischen denen sich die Spieler und das Publikum entscheiden müssen. Bis zu acht Spieler können sich mit dem eigenen Smartphone an dem Spiel beteiligen. Von der offiziellen Seite heißt es in der Ankündigung:

„Du hasst unangenehme Stille auf Parties? Du möchtest nicht verkrampft Smalltalk mit Personen führen, die du nicht kennst? Dann rettet dir dieses Spiel den Abend. Quiplash 2 InterLASHional sorgt auf jeder Feier für beste Stimmung – ohne, dass du auch nur einmal vom Sofa ausstehen und mit dem Zocken aufhören musst – indem es die kreativste, schlagfertigste und schlimmste (und jetzt auch deutscheste) Seite aller Partygäste offenbart.

Bis zu acht Spieler können mit ihren (deutschen) Smartphones und den Browser einfach über Jackbox.tv mitspielen. Das Publikum kann mit darüber entschieden, wer den absolut besten (deutschen) Humor hat. Natürlich wissen wir alle, dass das selbstredend du bist. Jede Runde. Ganz sicher.“

Der Jackbox Games-CEO Mike Bilder sagte: “Quiplash ist eines der beliebtesten englischsprachigen Partyspiele. Wir haben viele Nachrichten von Fans erhalten, die Quiplash gerne in anderen Sprachen spielen wollten. Wir freuen uns, nun Lokalisationen für Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien veröffentlichen zu können.“

Im frischen Ankündigungstrailer werden einige der internationalen Lokalisierungen von „Quiplash 2 InterLASHional“ vorgestellt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Quiplash 2 InterLASHional