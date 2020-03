Void Terrarium: Das Roguelike-Rollenspiel hat einen Termin – Rettet als Wartungsroboter ein hilfloses Mädchen

NIS America hat dem Roguelike-RPG „void tRrLM(); // Void Terrarium“ einen Releasetermin spendiert. Hierzulande erscheint der Titel demnach am 10. Juli 2020 für PS4 und Nintendo Switch. Einen neuen Trailer zur Ankündigung des Termins seht ihr weiter unten im Artikel.

Schrottiger Roboter rettet Mädchen

In „Void Terrarium“ müssen die Spieler in der Rolle eines Wartungsroboters das hilflose Mädchen Toriko beschützen, nachdem die Welt durch einen toxischen Pilzbefall unbewohnbar geworden ist. In der Spielbeschreibung wird erklärt:

„Auf einem Schrottplatz findet ein aussortierter Wartungsroboter das Mädchen Toriko am Rande des Todes. Womöglich ist sie der letzte Mensch auf der Welt. Um sie zu beschützen, baut der ausrangierte Roboter, der auch als factoryAI bezeichnet wird, einen Rückzugsort für Toriko, ein Terrarium, da sie in der Außenwelt ansonsten keine Überlebenschance besitzen würde.“

Im Ödland muss der Roboter nach weiteren Ressourcen suchen und dabei bösartige Maschinene und Mutantenwesen bekämpfen. Im Spielverlauf wird nicht nur das Schicksal von Toriko sondern von der gesamten Menschheit langsam aufgedeckt. Die Spieler kämpfen in prozedural generierten Levels rundenbasierte Kämpfe.

