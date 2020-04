Red Dead Online: Goldbarren-Geschenk, Boni, Rabatte und mehr

Rockstar bietet auch in Zeiten der Corona-Krise weitere Anreize, sich in dieser Woche in „Red Dead Online“ einzufinden. Die Spieler können sich auf doppelte XP-Boosts, einen täglichen Herausforderungsbonus, Rabatte, ein Goldbarren-Geschenk als Login-Bonus und mehr freuen.

Die genauen Details zu den neuen Inhalten, Boni und Rabatten dieser Woche haben die Verantwortlichen des Studios wie üblich auf dem Rockstar Newswire enthüllt. Die Übersicht bekommt ihr hier im Artikel.

Red Dead Online: Übersicht der Woche

Doppelte XP in Showdown-Modi sowie in Rennen.

in Showdown-Modi sowie in Rennen. Geschenk 5 Goldbarren für alle Spieler, die sich vor dem 14. April einloggen.

für alle Spieler, die sich vor dem 14. April einloggen. Geschenk für Absolvieren der dreitägigen Herausforderungsserie: 10 Spezial-Arzneien, 10 Spezial-Wundertonika, 10 Spezial-Schlangenöle und 20 Mal Flinten-Brandschrot.

für Absolvieren der dreitägigen Herausforderungsserie: 10 Spezial-Arzneien, 10 Spezial-Wundertonika, 10 Spezial-Schlangenöle und 20 Mal Flinten-Brandschrot. Rabatte: 40 % auf Gewehre, Pistolen, Broschüren, 50 % auf ausgewählte Kleidung, 70 % auf ausgewählte Pferde, Zweitholster sowie Waffengürtel und mehr.

Das spezielle Geschenk für die Erledigung der Herausforderungsserie finden die Spieler innerhalb von 48 Stunden nach Abschluss der Herausforderung in der Truhe im Lager oder in einer Postmeisterei. Die Spieler erhalten 10 Spezial-Arzneien, 10 Spezial-Wundertonika, 10 Spezial-Schlangenöle und 20 Mal Flinten-Brandschrot.

Als Login-Bonus erhalten die Spieler fünf Goldbarren, wenn sie sich bis zum 14. April mindestens einmal in „Red Dead Online“ sehen lassen. Die Freischaltung des Geschenks kann bis zu 48 Stunden auf sich warten lassen. Außerdem erhalten die Spieler in dieser Doppelte Erfahrungspunkte erhalten Spieler in dieser Woche in den Showdown-Modi sowie in Rennen.

Rabatte in der Übersicht

Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. könnt ihr in dieser Woche von den folgenden Rabatten profitieren. Alle Details und Einschränkungen findet ihr beim Rockstar Support.

40 % Rabatt: Gewehre, Pistolen, Broschüren

Gewehre, Pistolen, Broschüren 50 % Rabatt: Ponchos, Hemden und alle Artikel bei Wilderness Outfitters (beinhaltet nicht den Schlachttisch)

Ponchos, Hemden und alle Artikel bei Wilderness Outfitters (beinhaltet nicht den Schlachttisch) 70 % Rabatt: Zweitholster und Waffengürtel, Zugpferde, Streitrösser, Hosen, Handschuhe

Kampf gegen COVID-19

Weiter bestätigte Rockstar, dass ein Teil der Einnahmen aus „Red Dead Online“ und „GTA Online“ im April und Mai 2020 zur Unterstützung von Menschen gespendet wird, die von den Auswirkungen von COVID-19 betroffen sind. Auf der offiziellen Seite werden weitere Details dazu bekannt gegeben.

