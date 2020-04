Hellpoint: Sci-Fi-Action-RPG verschoben – Neuer Trailer

Aufgrund der Verschiebung müsst ihr euch etwas länger gedulden.

Eigentlich sollte „Hellpoint“ am 16. April 2020 veröffentlicht werden. Doch beim „eigentlich“ blieb es am Ende, denn auch bei diesem Spiel kam es zu einer Verschiebung. Erst im zweiten Quartal soll der Launch nachgeholt werden. Einen Termin nannten der Publisher tinyBuild und der Entwickler Cradle Games zunächst nicht.

Cradle Games plant, die zusätzliche Entwicklungszeit zu nutzen, um das Feedback von Benutzern zu berücksichtigen, die das im Februar veröffentlichte kostenlose Kapitel „Hellpoint: The Thespian Feast“ gespielt haben. Es ist auf Steam für den PC verfügbar.

Statement zur Verschiebung

„Angesichts der beispiellosen Ereignisse auf der ganzen Welt mussten wir den Launch des Spiels verschieben“, so Matt Boudreau, Creative Director von Cradle Games, in einer Pressemitteilung. „Wir planen, die zusätzliche Entwicklungszeit nicht nur zum Polieren zu nutzen. Wir wollen auch das gesammelte Feedback berücksichtigen und Hellpoint zu einem noch besseren Spielerlebnis für alle machen! Das Feedback der Community war so enthusiastisch und energisch.“

Und weiter: „Wir wissen, dass ihr von dieser plötzlichen Verzögerung enttäuscht seid. Glaubt uns – wir sind ebenso frustriert, dies so kurzfristig tun zu müssen. Die Verzögerung bietet jedoch die Möglichkeit, diesen Sommer ein noch besseres Spiel zu veröffentlichen. Jeder in unserem Studio freut sich darauf, diese zusätzliche Zeit zu nutzen, um das Spiel weiter zu verbessern und auch auf das Feedback der Spieler von The Thespian Feast einzugehen.“

+++ Hellpoint: Das düstere Sci-Fi-Action-RPG im neuen Gameplay-Trailer +++

„Hellpoint“ ist ein düsteres Sci-Fi-RPG, das auf einer heruntergekommenen Raumstation spielt, die ein mysteriöses schwarzes Loch umkreist. Die Handlung setzt nach einem massiven Quantenkataklysmus ein. In der Rolle des Protagonisten wacht ihr an Bord der Raumstation Irid Novo auf, die einst zur wissenschaftlichen Forschung diente. Doch irgendetwas lief schief.

Die Entwickler versprechen mit Hellpoint:

… ein Soul-artiges Gameplay.

… eine okkulte Weltraumgeschichte mit einer Mischung aus Wissenschaft und Fantasy.

… eine dynamische Welt, die sich bei jedem Tod verändert.

… einen Jump-in-Koop-Modus mit gemeinsamen Loot Drops.

… einen PvP-Multiplayer.

… eine Split-Screen-Unterstützung auf PC, PS4 und Xbox One.

Nachfolgend könnt ihr euch einen neuen Teaser-Trailer zu „Hellpoint“ anschauen, der euch mit dem Titel vertraut macht.

