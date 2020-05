Apex Legends: Season 5 gestartet – Trailer & Details zum neuen Battle-Pass

Gestern startete der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter "Apex Legends" in seine fünfte Season. Eine offizielle Übersicht, verrät euch, welche Inhalte die neue Staffel im Detail mit sich bringt.

Wie bereits vor ein paar Tagen angekündigt, startete am gestrigen Dienstag die mittlerweile fünfte Season des kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“.

Die neue Season wird unter dem Namen „Gunst des Schicksals“ auf dem PC, der Xbox One der PlayStation 4 zur Verfügung gestellt und bringt einen Schwung neuer Inhalte mit sich. Freuen dürfen sich die Spieler beispielsweise auf die neue Legende Loba. Hinzukommen der Quests-Modus sowie Anpassungen an der Karte, die in der Welt von „Apex Legends“ für frischen Wind sorgen sollen.

Ein neuer Battle-Pass steht bereit

Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich ein neuer Battle-Pass, der 100 exklusive Inhalte wie Skins oder Apex-Packs umfasst. Hinzukommen Musik-Packs, EP-Booster oder neue Ladebildschirme. Mit dem neuen Quest-Modus erhält die „Apex Legends“-Community die Möglichkeit, sich auf die Suche nach Reichtümern und zusätzlichen Geschichten zu begeben. Eine weitere Neuerung versteckt sich in der Ranglisten-Liga-Serie 4.

Wird die Internetverbindung eines Spielers durch einen Stromausfall oder einen Absturz im Spiel unterbrochen, kann er das Spiel nun neu starten und in die Sitzung zurückkehren. Zu den Änderungen, die die Karte von „Apex Legends“ im Zuge der neuen Season erfährt, führten die Entwickler von Respawn Entertainment aus:

„Lobas Ankunft in der Königsschlucht und ihr Versuch, Revenant zu vernichten, hatte dramatische Auswirkungen auf die Arena, als beliebte Landezonen wie Schädelstadt zerstört und die Vorgehensweise der Legenden bei ihrem nächsten Angriff oder der Verteidigung eines Bereichs nachhaltig verändert wurde.“

Anbei der offizielle Trailer zum neuen Battle-Pass der fünften Season „Gunst des Schicksals“.

