Sherlock Holmes Chapter One: Prequel angekündigt – Release auch auf PS5 & Xbox Series X

Zum Start in die neue Woche kündigten die Entwickler von Frogwares die laufenden Arbeiten am Adventure "Sherlock Holmes: Chapter One" an. Neben den aktuellen Plattformen werden auch die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X mit dem Prequel versorgt.

"Sherlock Holmes: Chapter One" erscheint auch für die neue Konsolen-Generation.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung kündigten die Entwickler von Frogwares die laufenden Arbeiten am Adventure „Sherlock Holmes: Chapter One“ an.

Wie es der Name von „Sherlock Holmes: Chapter One“ bereits suggeriert, haben wir es hier mit einem Prequel zur „Sherlock Holmes“-Reihe zu tun, das die frühe Karriere des weltberühmten Detektivs beleuchtet. Nach dem Tod seiner Mutter kehrt Sherlock Holmes in seine Heimatstadt zurück. Während er die offene Welt der Inselstadt im Mittelmeer erkundet, lernt Sherlock, dass diese scheinbar ruhige Umgebung und ihre Bewohner definitiv etwas zu verbergen haben.

Geht einer großen Verschwörung auf den Grund

Weiter heißt es von offizieller Seite, dass Sherlock Holmes in „Chapter One“ einer großen Verschwörung auf den Grund geht. Genau wie in den diversen Vorgängern erkundet ihr eine Spielwelt, bei der ihr nie genau wisst, an welchen Stellen Hinweise zu finden sind. „Erkundet die gesamte Stadt und nutzt euer neu erlangtes Wissen bei eurer Suche nach der Wahrheit. Verwendet Hinweise, Gerüchte, Verkleidungen, Zusatzinformationen und Beweisstücke, um einen hieb- und stichfesten Fall in Eurer Vorstellungskraft aufzubauen“, so die Macher von Frogwares.

Von Waffengewalt nimmt Sherlock Holmes wie gehabt wenn möglich Abstand und verlässt sich stattdessen auf seine Auffassungsgabe. Die Entwickler führen aus: “ Deckt mit eurer brillanten Beobachtungsgabe die Schwachstellen eurer Widersacher auf oder nutzt eure Umgebung zu eurem Vorteil, um hartnäckige Gegner außer Gefecht zu setzen, ohne euch die Hände schmutzig zu machen.“

Anbei der erste Trailer zu „Sherlock Holmes: Chapter One“. Der Release des Adventures erfolgt im Jahr 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5.

