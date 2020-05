Stellaris Console Edition: Retail-Version erscheint im Juni – Termin und Vorbestellungen

Koch Media und Paradox Interactive haben mitgeteilt, dass die "Stellaris Console Edition" als Retail-Version für Xbox One und PlayStation 4 nachgereicht wird. Der Launch der Disk-Fassung soll am 9. Juni 2020 in ausgewählten Läden erfolgen.

Die "Stellaris Console Edition" wird nochmals als Disk-Version veröffentlicht.

Koch Media und Paradox Interactive haben eine Erweiterung der Partnerschaft angekündigt. In diesem Zuge soll die Konsolenversion von „Stellaris“ in ausgewählten Geschäften in Europa, Australien und Neuseeland zur Verfügung gestellt werden. Der Retail-Launch erfolgt am 9. Juni 2020 für PS4 und Xbox One. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Stellaris Console Edition auf Disk vorbestellen:

Die Download-Version des Titels wurde bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht. Laut Hersteller bietet die „Stellaris Console Edition“ die gleiche Spieltiefe wie das originale „Stellaris“, allerdings mit einem Gamepad spielbar. Eure Aufgabe ist es, das große Unbekannte zu erkunden und Mysterien des Universums aufzudecken.

Features laut Hersteller:

Prozedural generierte Galaxien und unzählige erkundbare Planeten

Eine Vielzahl an wilden, skurrilen und gefährlichen Alienrassen, die sich entweder zu wertvollen Handelspartnern oder erbitterten Feinden entwickeln können, die eure Zivilisation versklaven wollen

Strategische Kriegsführung und Ressourcenmanagement sind von großer Bedeutung für euer Überleben und den Fortschritt eures Imperiums

Erkundet wissenschaftliche Anomalien und entdeckt technologische Wunder in der Galaxie und nutzt diese zu eurem Vorteil

Regiert ein aufstrebendes Imperium und sichert euch Macht durch die Manipulation von Politik, Fraktionen, Traditionen und vielem mehr

Die Steuerung und das User-Interface wurde für das beste Strategieerlebnis an die Konsolen angepasst

Weitere Einzelheiten zu „Stellaris“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

