Red Dead Online: Boni auf Tarotkartensätze, eine gratis Tarotkarten-Landkarte & mehr

Rockstar hat mit der aktuellen Übersicht verraten, was die Spieler in dieser Woche in „Red Dead Online“ erwarten können. Die Suche nach Tarotkarten lohnt sich in dieser Woche besonders. Dabei dürfte sich die kostenlose Tarotkarten-Landkarte als äußerst hilfreich erweisen. Die Landkarte gibt es für alle Spieler kostenlos.

Darüber hinaus können sich die Spieler von „Red Dead Online“ über weitere Boni und Extras freuen. Beispielsweise ist die Gründung permanenter Trupps zeitweise kostenlos. Außerdem gibt es in dieser Woche weiter das Anglerpaket für PS Plus-Mitglieder kostenlos. Die Details zur Woche vom 26. Mai bis zum 1. Juni verrät die Übersicht.

Boni für Tarotkartensätze und kostenlose Trupps

Komplette Tarotkartensätze bringen diese Woche 50 Prozent mehr Einnahmen. Bei der Suche ist euch die kostenlose Tarotkarten-Landkarte behilflich, die alle Spieler von „Red Dead Online“ erhalten.

Noch bis zum 8. Juni entfallen alle Gebühren für die Gründung permanenter Trupps. Ihr solltet also die Gelegenheit nutzen, um euch mit Verbündeten zusammenzuschließen.

Zeitlich begrenzte Kleidung

Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. sind noch bis zum 8. Juni folgende Teile erhältlich:

Dillehay-Hut

Lister-Hut

Ausgewählte gemusterte Halstücher

Morales-Weste

Morgenfrack

Leavitt-Jacke

Twitch-Prime-Vorteile

„Red-Dead-Online“-Spieler, die ihr Twitch Prime-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen, erhalten die Sammlertasche, die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer und einen Gutschein für den Rangaufstieg um fünf Ränge in der Schwarzbrennerrolle.

PlayStation-Plus-Belohnung

Für PlayStation Plus-Mitglieder gibt es in diesem Monat ein Anglerpaket mit fünf Spezial-Seeködern, fünf Spezial-Sumpfködern und fünf Spezial-Flussködern sowie eine kostenlose Schatzkarte für die Gegend nördlich von Clingman als Gratis-Extra.

Die Inhalte der Woche in der Übersicht:

