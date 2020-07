Minecraft Dungeons: Jungle Awakens mit Launch-Trailer veröffentlicht

In "Minecraft Dungeons" warten neue Abenteuer auf euch.

Die Mojang Studios erinnern an die Veröffentlichung von „Jungle Awakens“ (hierzulande „Der Dschungel erwacht“). Es ist der erste DLC, der für „Minecraft Dungeons“ veröffentlicht wurde. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr einen passenden Trailer starten.

In der rund sechs Euro teuren Erweiterung betretet ihr einen fernen, gefährlichen Dschungel, um in drei neuen Missionen gegen eine geheimnisvolle Macht zu kämpfen. Dabei stehen euch neue Waffen, Rüstungen und Artefakte zur Verfügung. Im Spielverlauf trefft ihr unter anderem auf Leapleaf, Jungle Zombie, Poison Quill Vine und andere Figuren.

Kostenloses Update

Parallel zum ersten DLC für „Minecraft Dungeons“ wurde ein kostenloses Update bereitgestellt, das den „Lost Temple“-Dungeon, einige neue Items sowie Balancing-Anpassungen in das Spiel bringt.

Schon im Vorfeld der heutigen Veröffentlichung von „Jungle Awakens“ machten die Entwickler den zweiten DLC offiziell. Mit „Creeping Winter“ könnt ihr den kühlen Winter erleben, wobei diesbezüglich weder ein Termin noch Details zu den Inhalten enthüllt wurden.

„Minecraft Dungeons“ erschien bereits am 26. Mai 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. In unserem Test kam Olaf zu dem Fazit: „Nein, Minecraft Dungeons ist kein Diablo-Killer oder spielt auch nur in einer Liga mit Blizzards Action-Rollenspiel-Primus. Nichtsdestotrotz erweist sich das Spiel als launige und vor allem kindgerechte Alternative zum großen Konkurrenten.“

Weitere Einzelheiten zum Spiel könnt ihr euch in unserer Themenübersicht anschauen. Lasst euch zuvor nicht den anfangs erwähnten Trailer entgehen:

