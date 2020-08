Wraith The Oblivion – Afterlife: Der VR-Horror im neuen Trailer präsentiert

"Wraith: The Oblivion - Afterlife" erscheint 2021.

Auch der VR-Horror-Titel „Wraith: The Oblivion – Afterlife“, der aktuell bei den Entwicklern von Fast Travel Games entsteht, wurde anlässlich der Gamescom 2020 in einem neuen Gameplay-Trailer präsentiert.

Das besagte Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und ermöglicht euch einen Blick auf die spielerische Umsetzung des Horror-Abenteuers. Einen handfesten Releasetermin bekam „Wraith: The Oblivion – Afterlife“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass der Release im Laufe des kommenden Jahres auf Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und PlayStation VR erfolgt.

Geht der dunklen Geschichte des Barclay Mansion auf den Grund

In „Wraith: The Oblivion – Afterlife“ verschlägt es euch laut offiziellen Angaben in die riesige Barclay Mansion, wo ihr einer düsteren Geschichte und den Gründen, die zum Tod des Protagonisten führten, auf den Grund geht. Das Haus befindet sich in einer modernen Hollywood-Umgebung voller Dekadenz und okkulter Forschung und wird von Geistererscheinungen und böswilligen Gespenstern heimgesucht, die euch auf Schritt und Tritt verfolgen.

„Jeder Geist erzählt seine eigene Geschichte und hat eine Verbindung zum großen Ganzen. Um nicht entdeckt zu werden und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, musst du dich heimlich fortbewegen und mit Objekten interagieren, um die versteckten Hinweise in der Welt zu finden. Du wirst von deinem Schatten begleitet, einer Manifestation deines düsteren Unterbewusstseins, der dich gewissermaßen durch das Spiel leitet“, so die Entwickler weiter.

Anbei der versprochene Gameplay-Trailer zu „Wraith: The Oblivion – Afterlife“.

