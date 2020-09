GTA Online: 100.000 GTA$-Bonus und weitere Extras in dieser Woche

Ab sofort stehen in der Welt von "GTA Online" die neuesten Extras und Boni bereit. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf doppelte Belohnungen für alle mobilen Operationen, Gunrunning-Verkaufsmissionen und in der Überlebenskampf-Serie.

"GTA Online": Frische Boni freigeschaltet.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, wurde in der Welt von „GTA Online“ heute die sogenannte „Woche der mobilen Operationen“ gestartet.

In den kommenden Tagen erhaltet ihr bei einem Log-In zum einen eine kostenlose Warstock-Kappe. Ebenfalls geboten wird ein Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ für alle Spieler, die eine beliebige mobile Operation absolvieren. Die Auszahlung des Bonus wird im Laufe der nächsten Woche erfolgen. Als Hauptpreis beim Glücksrad fungiert in dieser Woche der Open-Wheel-Wagen Declasse DR1 aus dem „Los Santos Summer Special“.

Rabatte und doppelte Belohnungen

Weiter heißt es, dass euch in „GTA Online“ in den kommenden Tagen doppelte Belohnungen auf alle mobilen Operationen, Gunrunning-Verkaufsmissionen und in der Überlebenskampf-Serie eingeräumt werden. Schnäppchenjäger kommen in dieser Woche ebenfalls auf ihre Kosten und sparen beim Kauf von Bunkern 40 Prozent beziehungsweise bei Bunker-Modifikationen 30 Prozent des Verkaufspreises ein.

Zum Thema: Red Dead Online: Legendäre Bären und weitere Inhalte in dieser Woche

Hinzukommen 40 Prozent Rabatt auf die mobile Kommandozentrale, 35 Prozent auf ausgewählte Anpassungen für die mobile Kommandozentrale sowie Fahrzeug-Rabatte wie etwa 30 Prozent auf den Ocelot Stromberg und 40 Prozent auf den Pegassi Infernus, den Coil Rocket Voltic und die Titan.

Anbei eine Übersicht über die Rabatte und Extras für Twitch Prime-Nutzer.

Prime-Gaming-Boni: Ein einmaliger Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ für alle Spieler, die ihr Amazon-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen, sowie ein zusätzlicher Bonus von 200.000 GTA$ fürs Spielen in dieser Woche

Prime-Gaming-Rabatte: 40 % auf den Yosemite Rancher und 70 % auf den Declasse Drift Yosemite sowie den Nachtclub in Vespucci kostenlos

Quelle: Pressemitteilug

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Online