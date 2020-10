Apex Legends: Siebte Season offenbar mit der neuen Legende Dr. Mary „Horizon“ Somers

"Apex Legends" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Hinter verschlossenen Türen arbeiten die Entwickler von Respawn Entertainment bereits an den nächsten Seasons des kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“.

Während die Verantwortlichen zu den kommenden Inhalten noch schweigen, könnte die nächste spielbare Legende, die mit der siebten Season den Weg in „Apex Legends“ findet, durchgesickert sein. Im Detail haben wir es hier mit Dr. Mary „Horizon“ Somers zu tun. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis liefert ein aktuelles Ingame-Event am Schießstand von „Apex Legends“. Wer hier alle Herausforderungen abschließt, bekommt Somers auf dem Monitor zu Gesicht.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Während sich Mary Somers in der deutschen Version von „Apex Legends“ mit einem Berliner Dialekt an die Spieler wendet, verfügt sie in der englischsprachigen Fassung über einen schottischen Akzent. In der Vergangenheit stießen Dataminer im Quellcode von „Apex Legends“ bereits auf Hinweise auf die neue Legende und ihre Fähigkeiten.

Bei „Sanfte Landung“ handelt es sich beispielsweise um eine passive Fertigkeit von Somers, durch die sie nach einem Sprung nicht eine Sekunde langsamer ist, sondern sich stattdessen nach der Landung sehr viel schneller bewegen kann. Mit der taktischen Fähigkeit „Repulsor“ hingegen ist Somers in der Lage, gegnerische Spieler hochzuheben oder zu verdrängen.

Die ultimative Fähigkeit der neuen Legende hingegen soll den Namen „Schwarzes Loch“ tragen und gegnerische Spieler ansaugen und schädigen. Beachtet aber bitte, dass die Angaben der Dataminer bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden. Selbiges gilt für die neue spielbare Legende Dr. Mary „Horizon“ Somers.

„Apex Legends“ ist für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 erhältlich.

