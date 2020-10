Jump Force: Die DLC-Charaktere Meruem & Hiei haben einen Termin – Neuer Trailer

"Jump Force": Wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Auch mehr als eineinhalb Jahre nach dem Release für die Konsolen und den PC wird der Fighting-Titel „Jump Force“ weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

So stehen in diesen Tagen gleich zwei neue Download-Charaktere in den Startlöchern. Die Rede ist von Meruem aus „Hunter x Hunter“ und „Hiei aus „Yu Yu Hakusho“. Wie Bandai Namco Entertainment heute bekannt gab, werden die beiden Charaktere ab dem 27. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein. „Jump Force“-Spieler auf der Switch werden sich noch bis 2021 gedulden müssen.

Trailer stellt die beiden Neuzugänge vor

„Meruem, der ‚König der Ameisen‘ aus der ‚Hunter x Hunter‘-Saga, ist der mächtige Anführer der Chimera-Ameisen. Er übertrifft die Intelligenz der Menschen bei weitem und besitzt überwältigende physische Kraft. Ein Schlag seines Schwanzes hat seine Feinde schon das Fürchten gelehrt, als er noch ein Baby war“, heißt es zu Meruem.

Zu Hiei hingegen wird ausgeführt: „Hiei ist einer der Hauptcharaktere des Mangas und Animes Yu Yu Hakusho. Er hat die feurigste der dämonischen Energien gemeistert, mit der er seine Feinde in Flammen aufgehen lassen wird! Im neuen Trailer zeigt er seine außergewöhnlichen Kräfte.“

Anbei der offizielle Launch-Trailer zu den beiden Neuzugängen.

