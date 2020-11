GTA 5 Online: 1.000.000 GTA$-Bonus, Belohnungen auf Casino-Story-Missionen und mehr

Seit 2013 kann "GTA 5" gespielt werden.

Langsam wird es Zeit für ein „GTA 6“. Doch bis der Titel den Markt erreicht, ist Rockstar Games bemüht, die Spieler in den Online-Part von „GTA 5“ zu navigieren. Und alle, die dem Aufruf folgen, werden in dieser Woche besonders belohnt.

Rockstar Games gab in den Abendstunden bekannt, dass Spieler einen 1.000.000 GTA$-Bonus erhalten, wenn sie in dieser Woche „GTA 5 Online“ spielen. Ausgezahlt wird der Betrag in der kommenden Woche. Hinzu kommen doppelte Belohnungen in den Casino-Story-Missionen und in Resurrection sowie ein kostenloses T-Shirt. Nachfolgend haben wir eine Übersicht für euch:

Neu in GTA 5 Online

1.000.000 GTA$-Bonus fürs Spielen in dieser Woche, der nächste Woche ausgezahlt wird

Doppelte GTA$ & RP in Casino-Story-Missionen und in Resurrection

Die Heist-Challenge zum Absolvieren für die gesamte Community, um im Dezember ein besonderes Fahrzeug zu erhalten

Ein zusätzlicher Bonus für alle Spieler, die an der Heist-Challenge teilnehmen

Das Invade-and-Pursuade-Fass-T-Shirt als Geschenk fürs Einloggen

Die Chance auf Diamanten als Beute im Finale des Diamond-Casino-Heists

Kostenlose Getränke im Casino

Der Rune Zhaba ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

Rabatte der Woche

Was wäre eine „GTA 5“-Woche ohne Rabatte? Auch in dieser Woche werden ausgesuchte Inhalte mit reduzierten Preisen versehen. Dazu zählen:

75 % Rabatt auf die Startkosten für den Diamond-Casino-Heist

30 % Rabatt auf Spielhallen und zugehörige Verbesserungen & Anpassungen sowie auf ausgewählte Spielautomaten

40 % Rabatt auf das Penthouse, 35 % auf zugehörige Anpassungen und Penthouse-Dekorationen für die Hälfte

Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Vapid Retinue, den Vapid Retinue MK II, den Karin Everon, den Übermacht Rebla GTS und den Lampadati

Komoda, sowie 30 % auf den Grotti X80 Proto

Zum Thema

Prime Gaming

Hinzu kommen die gewohnten Belohnungen und Rabatte für Spieler, die ihre Prime- und Rockstar-Konten miteinander verknüpft haben.

Prime-Gaming-Boni: 200.000 GTA$ Bonus fürs Spielen in dieser Woche

Prime-Gaming-Rabatte: 80 % auf den Emperor ETR1 und 70 % auf die LF-22 Starling sowie den Nachtclub in Vespucci kostenlos

