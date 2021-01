Fallout 76: Inventar-Update in Kürze und Doppel-EP-Event

"Fallout 76" erhält kommende Woche ein neues Update.

„Fallout 76“ wird auch in diesem Jahr mit Neuerungen erweitert. Und inzwischen ist bekannt, wann das erste Update nach dem Jahreswechsel zum Download bereitgestellt wird. Die Veröffentlichung erfolgt am 26. Januar 2021. Das unten eingebundene Video zeigt, was euch mit den kommenden Änderungen und Neuerungen erwartet.

„Neben den bereits angekündigten Verbesserungen wird sich auch bei den Rahmen etwas ändern, die erscheinen, wenn ihr in eurem C.A.M.P., euren Unterkünften oder eurer Werkstatt baut. Findet ihr einen zulässigen Standort für die Platzierung eines Objekts, so erscheint in Zukunft statt eines grünen ein hellblauer Rahmen. Dadurch sollten unsere farbenblinden Spieler bei der Errichtungen ihrer großartigen C.A.M.P.-Kreationen besser zwischen zulässigen und unzulässigen Bauplätzen unterscheiden können“, so Bethesda in der Beschreibung.

Zudem habe Bethesda viel Feedback zur Häufigkeit hochstufiger Tägliche-Operationen-Belohnungen erhalten. Das Unternehmen möchte, dass eure Mühen stets belohnt werden, wenn ihr eine tägliche Operation schnell genug abschließt, um die Ältester-Stufe zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden entsprechende Änderungen vorgenommen. Zwar könnt ihr auch in Zukunft nur einmal pro Tag die Ältester-Stufe erreichen. Doch immer dann, wenn ihr das tut, erhaltet ihr Beute aus einem Bestand seltener Belohnungen.

Doppelte Erfahrungspunkte bis 25. Januar

Außerdem macht Bethesda nochmals auf das laufende EP-Event aufmerksam. Im Zuge der Aktion verdient ihr in allen Spielmodi doppelt so viele Erfahrungspunkte wie normalerweise.

Gleichzeitig läuft das „Reichlich Kronkorken“-Event. Es verdoppelt die Zahl verfügbarer Kronkorken bei Händlern in ganz Appalachia von 1.400 auf 2.800. „Händler-Kronkorken werden alle 20 Echtzeit-Stunden zurückgesetzt, also karrt tagtäglich alle überschüssige Ausrüstung und jeglichen Schrott, den ihr findet, zum nächsten Händler, um eure Kronkorken-Sammlung zu vergrößern. Beachtet die Event-Zeiten unten, um so viel EP und Kronkorken wie möglich abzugreifen“, so Bethesda.

Event-Infos in der Übersicht

Events: Doppelte EP in allen Spielmodi plus doppelt so viele tägliche Kronkorken von Händlern

Beginn: Donnerstag, 21. Januar, 18:00 Uhr ME

Ende: Dienstag, 25. Januar, 18:00 Uhr MEZ

