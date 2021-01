Borderlands 3: Zweites Plüller-Parade-Event „Extra Extra Extraction“ gestartet

Bereits in der vergangenen Woche hatten die zuständigen Entwickler von Gearbox Software drei Mini-Events für den Loot-Shooter „Borderlands 3“ angekündigt. Demnach konnten sich Besitzer des zweiten Season Passes und des Designer’s Cut-DLCs auf einige Vorteile in der Plüller-Parade freuen. Am gestrigen Abend begann das zweite der drei geplanten Plüller-Parade-Events.

Mehr Ausrüstung extrahieren

Demnach kann man sich bis zum nächsten Donnerstag, den 4. Februar 2021 um 17:59 Uhr mit „Extra Extra Extraction“ beschäftigen. Dadurch haben alle Extraktionsstationen zusätzliche Plätze erhalten, sodass man mehr Ausrüstung vor dem Murdercane retten kann. Des Weiteren haben die Luftabwürfe eine stark erhöhte Chance auf DAHL-Kisten, die wiederum eine bessere Chance auf die exklusive Plüller-Parade-Ausrüstung haben.

Nach dem „Extra Extra Extraction“-Event werden sich die Spieler eine Woche lang an den „Gear Rush“ versuchen können, mit dem häufiger seltene Kisten bei der Plüller-Parade auftauchen. Dabei sollen auch die DAHL-Kisten an wichtigen Punkten im Sturmblind-Komplex zu finden sein. Allerdings wird sich der Murdercane schneller durchziehen.

„Borderlands 3“ ist seit September 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich. Seitdem haben die Entwickler auch Umsetzungen für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Google Stadia nachgereicht. Der gestrige Hotfix hat auch keine weiteren Änderungen mit sich gebracht, sondern lediglich das neue Event freigeschaltet.

