Borderlands 3: Saisonales Event „Herzschmerztag“ gestartet

Passend zum nahenden Valentinstag 2021 starteten die Entwickler von Gearbox Software in der Welt von "Borderlands 3" das zeitlich begrenzte Event "Herzschmerztag". Dieses bietet euch die Möglichkeit, euch exklusive Belohnungen zu sichern.

"Borderlands 3" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Auch in diesem Jahr kündigen die Entwickler und Publisher spezielle Events an, mit denen in ihren Spielen der Valentinstag gefeiert wird.

Die Macher von Gearbox Software zogen nun auch und kündigten den Start des saisonalen Events „Herzschmerztag“ an, in dem es euch ermöglicht wird, euch exklusive Inhalte zu sichern. Das „Herzschmerztag“-Event findet bis zum 25. Februar 2021 statt und sorgt dafür, dass beim Abschuss von Herzen verschiedene einzigartige Effekte ausgelöst werden.

Legendäre Waffen und mehr

Solltet ihr ausreichend Herzen abschießen, dürft ihr euch über insgesamt fünf exklusive Belohnungen freuen, die nur im Rahmen des „Herzschmerztag“-Events freigeschaltet werden können. Insgesamt warten fünf Belohnungen auf engagierte Jäger – darunter die kosmetischen Extras des letztjährigen Events in neuen Farben. Ebenfalls geboten werden zwei einzigartige legendäre Waffen für die Sammler unter euch.

Borderlands der Film: Jamie Lee Curtis schlüpft in die Rolle von Tannis

„Dieses saisonale Event läuft vom 11. bis 25. Februar und Maurice wird dich dabei bitten, weiteren Bösewichten überall in der Galaxis das Herz zu brechen. Zu den Belohnungen in diesem Jahr gehören kosmetische Objekte aus dem letzten Jahr in neuen Farben und zwei legendäre Waffen. Wie üblich kannst du die Effekte dieses Events deaktivieren, wenn du willst“, heißt es weiter.

„Borderlands 3“ ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

