Chicory – A Colorful Tale: Das malerische Abenteuer erscheint für PS5 und PS4

Das malerische Abenteuer "Chicory: A Colorful Tale" wird für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen. Ein erster Trailer stimmt schon einmal auf das Abenteuer ein, das in diesem Jahr erscheinen soll.

Der Publisher Finji und der zuständige Entwickler Greg Lobanov haben bekanntgegeben, dass das Adventure „Chicory: A Colorful Tale“ auch für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen soll. Bisher wurde der Titel lediglich für PC und Mac bestätigt. Die Veröffentlichung soll im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Bringt wieder Farbe in die Welt

In „Chicory: A Colorful Tale“ spielt man einen Hund, der einen magischen Pinsel schwingt. Mit den magischen Kräften kann man die Welt erkunden, Rätsel lösen, den tierischen Freunden helfen und die Farbe in die Welt zurückbringen. Der Pinsel ist ein einzigartiges Artefakt, das die ganze Welt einfärben kann. Allerdings wird ein Meisterkünstler benötigt, der für alle Farben verantwortlich ist und den Pinsel an die nächste Generation weitergibt.

Chicory ist die aktuelle Meisterin des Pinsels, die mit Talent gesegnet wurde und von allen Menschen geliebt wird. Allerdings verschwinden alle Farben im Land und auch sie. Dies ruft ihren größten Fan auf den Plan, der den Pinsel an sich nimmt und für sie einspringt.

Die PlayStation 5-Version von „Chicory: A Colorful Tale“ soll alle Funktionen, die die Konsole einzigartig machen, komplett ausnutzen. Ein erster Trailer gewährt uns bereits einen Blick auf das farbenfrohe Abenteuer.

