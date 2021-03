Dungeon & Gravestone: Termin und Trailer zum Roguelike-Rollenspiel

Das Entwicklerstudio Wonderland Kazakiri („BQM – BlockQuest Maker“) hat ein neues Roguelike Dungeon-Rollenspiel namens „Dungeon & Gravemaker“ angekündigt, das bereits am 23. April 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen wird.

Tod und Verderben

In „Dungeon & Gravestone“ werden die Spieler mit Tod und Wiedergeburt konfrontiert. Eine Welt voller Trauer und Traurigkeit, in der nur der Tod sicher ist, erwartet die Spieler. Es gibt eine Stadt, in der die Menschen die Vernichtung als selbstverständlich ansehen, und die so düster wie eine leere Hülle ist.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Dungeon and Gravestone ist ein Roguelike-RPG, in dem man immer und immer wieder stirbt. Generierte Dungeons sind voller schwieriger Fallen und Rätsel. Setzt in über 500 Quests euer Leben aufs Spiel, sammelt Waffen und Gegenstände und angelt sogar. Wie tief könnt ihr eintauchen? Trotzt dem beispiellosen automatischen Dungeon-Generierungsalgorithmus! Und findet letztendlich heraus, was hinter dem tiefen Dungeon liegt …“

Mit einem ersten Trailer gewähren uns die Entwickler bereits einen Blick auf „Dungeon & Gravemaker“. Somit kann man sich schon einmal mit dem Dungeon-Crawler vertraut machen.

